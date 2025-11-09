Чикунова рассказала, что планомерно готовится к Кубку Сальникова

Кубок Сальникова пройдет с 19 по 20 декабря в Санкт-Петербурге

Евгения Чикунова © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова решила сделать акцент на подготовке к Кубку Сальникова. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье Чикунова выиграла чемпионат России в плавании на короткой воде на дистанции 100 м брассом.

"Понимала, что последние 25 метров сегодня все решат. Понимала, что у меня есть некое преимущество. Не прям довольна своим результатом, в том году проплыла быстрее, так что будем считать, что это такая точка отсчета, желательно невозврата. Сейчас я делаю акцент на Кубок Сальникова, планомерно к нему готовлюсь", - сказала Чикунова.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани и завершится 12 ноября. Кубок Сальникова пройдет с 19 по 20 декабря в Санкт-Петербурге.