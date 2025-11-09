Мишина и Галлямов считают свои прокаты в Казани худшими за последнее время

Спортсмены заняли второе место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, считают, что на этапе Гран-при России в Казани они показали худшие прокаты за последнее время. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Мишина и Галлямов заняли второе место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 201,22 балла. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (215, 34 балла).

"Дело не в месте, дело в прокате. Если бы мы проиграли с чистым прокатом, мы бы не расстроились. Дело скорее в том, что мы были готовы и не показали это на соревнованиях, то есть на тренировке было все прекрасно. И случились вот такие два проката, наверное, худшие за последнее время, поэтому обидно", - сказала Мишина.

"Далеко не все получилось из того, что было задумано, но со всеми случаются ошибки. И это не первый, но, хотелось бы, чтобы последний раз. Но я ничего не буду загадывать. Настя все равно тоже молодец, что выброс собрала - предпоследний элемент, потому что уже полная, конечно, была дизмораль. Но, к счастью, удалось собраться на последние два элемента", - отметил Галлямов.

Мишиной 24 года, Галлямову 26 лет. Вместе спортсмены стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира (2021) и Европы (2022).