Тарасова считает, что Бойкова и Козловский подняли планку в парном катании

Фигуристам на этапе Гран-при России в Казани удалось исполнить четверной выброс

Татьяна Тарасова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский подняли планку в парном катании. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Бойкова и Козловский выиграли третий этап серии Гран-при России по фигурному катанию, опередив занявших второе место Анастасию Мишину и Александра Галлямова на 14,12 балла. Победителям удалось исполнить четверной выброс.

"Это вообще мечта не только их была, но и мечта каждой пары. Добавить еще один оборот к выбросу - это такая серьезная задача, тренировать его, выбрасываться, иногда падая. Это тяжело. Они сделали это красиво, преодолели, подняли планку. Видно, что они улучшают себя. Но мне кажется, что они об этом не думали, а просто тренировались. Поздравляю их тренера, всю команду, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая наверняка на них оказывает положительное влияние", - сказала Тарасова.

Бойковой 23 года, Козловскому 25 лет. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара первенствовала на чемпионате Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали соревнований.

Третий этап серии проходил в Казани. Следующий этап Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.