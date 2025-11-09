Рыжков: нервозная обстановка сказалась на российских батутистах на ЧМ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Нервозная обстановка, связанная с получением нейтральных статусов и виз, сказалась на российских спортсменах на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Об этом ТАСС рассказал главный тренер российской сборной Алексей Рыжков.

Российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль по итогам турнира.

"Конечно, выступили не в полную силу, потому что у нас был усеченный состав, у нас в неолимпийских дисциплинах не были представлены командные виды. В двойном минитрампе мужчин и женщин не было, в акробатической дорожке у мужчин и женщин не было полных команд, пришлось команды составлять, краить прямо здесь на чемпионате мира. Пришлось добавлять ребят с батута для того, чтобы мужская команда по минитрампу была в полном составе. Ребята собрались и выступили, конечно, как могли, но завоевали бронзу", - сказал Рыжков.

"У девушек на акробатической дорожке попросили Галину Бегим с минитрампа выступить. Но, к сожалению, заняли только четвертое место. Нервозная обстановка сказалась в целом на всей команде, потому что у нас были большие проблемы с получением нейтральных статусов, с получением виз. Части команды дали визы чуть ли не в день вылета", - добавил он.

Рыжков отметил выступления чемпионки миры Арины Каляндры и серебряного призера Бегим. "Арина - молодец, она справилась со своими нервами, выступила достойно и выиграла золотую медаль. Очень порадовала Бегим, выиграв серебро на двойном минитрампе. Последний крупный старт у нее был чемпионат Европы в 2021 году, она выиграла его. Отсутствие международных соревнований, естественно, накладывает отпечаток на психологию. Но девочки справились и завоевали свои места, очень порадовала мужская команда в прыжках на батуте", - заключил Рыжков.

Чемпионат мира проходил с 5 по 9 ноября в Испании. Россияне выступали в нейтральном статусе.