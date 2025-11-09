Футболиста "Краснодара" Петрова унесли на носилках в матче с "Балтикой"

Защитник оступился и не смог продолжить встречу

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Защитника футбольного клуба "Краснодар" Сергея Петрова унесли на носилках по ходу первого тайма матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой".

Футболист оступился и не смог продолжить встречу. На 26-й минуте его заменил Джованни Гонсалес.

Петрову 34 года. Он выступает за "Краснодар" с 2013 года и в прошлом сезоне стал чемпионом России. Ранее футболист играл за петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов".