Футболиста "Краснодара" Петрова унесли на носилках в матче с "Балтикой"
17:21
КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Защитника футбольного клуба "Краснодар" Сергея Петрова унесли на носилках по ходу первого тайма матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой".
Футболист оступился и не смог продолжить встречу. На 26-й минуте его заменил Джованни Гонсалес.
Петрову 34 года. Он выступает за "Краснодар" с 2013 года и в прошлом сезоне стал чемпионом России. Ранее футболист играл за петербургский "Зенит" и самарские "Крылья Советов".