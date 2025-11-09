Траньков назвал четверной выброс исполнением мечты Бойковой и Козловского

Фигуристы впервые исполнили в произвольной программе четверной выброс сальхов

Редакция сайта ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Михаил Терещенко/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков назвал четверной выброс сальхов исполнением мечты спортивной пары фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этаgе Гран-при в Казани. Об этом он рассказал ТАСС.

Впервые с марта 2023 года - с финала Гран-при - Бойкова и Козловский выиграли у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, впервые исполнив в произвольной программе четверной выброс сальхов.

"Прежде всего хочу поздравить Сашу с Димой не с победой, а с тем, что они исполнили свою мечту. Потому что они очень этого хотели, много над этим работали. Я знаю, сколько они делают на тренировках попыток этого выброса, чтобы довести его до того состояния, чтобы можно было ставить программу", - сказал Траньков.

"А с победой хочу поздравить Станислава Морозова, их тренера, потому что он тренер фартовый, что называется, и заслуженный-перезаслуженный. И здорово, что он вернулся, продолжает работать, - подчеркнул Траньков. - Немножко нужно уделить внимание, и мы с ним об этом уже поговорили, не многооборотным элементам, а таким как вращение, тодесы. Потому что уровни ребята потеряли на этих элементах. Если еще и все элементы четвертого уровня будут у этой пары в программе, то будут набирать солидные баллы, сто процентов, при чистом катании".

"Сбой в настройках" и сила Москвиной

Мишина и Галлямов преждевременно завершили прошлый сезон из-за травмы ноги партнера.

"Хочется также пожелать Саше Галямову и Насте Мишиной, чтобы они не отчаивались. Они восемь турниров подряд выиграли, очень много чисто катались, но так не бывает, - считает Траньков. - Все равно когда-то происходит "сбой в настройках". Любая машина дает сбой, любой нужно иногда ТО производить. Да, эта машина сегодня немножко сломалась, но мы прекрасно знаем, насколько это уравновешенные, сильные спортсмены. И я сегодня подошел, поддержал их, и Насте сказал, что с чистого листа дальше опять все начинается".

"Главное не отчаиваться, продолжать работать, тем более с таким тренером, как Тамара Николаевна Москвина. Она умеет, мне кажется, из любых сложностей выводить со своим опытом дуэты. Да, сегодня праздник на другой улице. Но тем не менее, это не самый главный старт сезона, да еще и первый у ребят, поэтому им только держаться", - подчеркнул собеседник ТАСС.