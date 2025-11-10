В парный теннис тоже надо уметь играть. Кудерметова это доказала

Прошедший сезон для российского тенниса получился не самым удачным. Ни один представитель России не доходил дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема, лидеры сдали позиции в мировом рейтинге. В начале сезона две победы на престижных турнирах одержала Мирра Андреева в одиночном разряде, однако концовку сезона она провалила. Из-за серии поражений она упустила путевку на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), а в парном разряде вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер проиграла там же три матча из трех. У мужчин россияне не смогли попасть в восьмерку лучших игроков сезона впервые с 2018 года.

Яркие вспышки любителям тенниса в России наши парни и девушки тоже дарили в этом сезоне, однако больше всех порадовала Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. Они выиграли в этом году Итоговый турнир WTA и Уимблдон. Кудерметова и Мертенс не первый сезон играют вместе. В 2022 году они отобрались на Итоговый турнир WTA и выиграли его. После триумфа, правда, пара распалась, и Кудерметова решила наигрывать пару с российской спортсменкой для подготовки к Олимпиаде в Париже. Поначалу она пробовала играть вместе с Людмилой Самсоновой, и они выиграли крупный турнир в Дубае, однако высоких результатов больше им не удалось достичь. Также Кудерметова играла с Анастасией Потаповой. Но на Олимпиаде спортсменка в итоге выступила с олимпийской чемпионкой 2016 года Еленой Весниной, с которой в 2021 году доходила до финала Уимблдона. Россиянки вылетели в первом же круге. В 2024 году Кудерметова играла вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй. Они дошли до полуфинала Итогового турнира, где уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд. Мертенс же в 2024 году выиграла Открытый чемпионат Австралии вместе с Се Шувэй.

Весной 2025 года Кудерметова и Мертенс воссоединились и сразу вышли в финалы престижных турниров в Мадриде и Риме. В июле они уже выиграли Уимблдон, а в сентябре дошли до полуфинала US Open. Перед Итоговым турниром WTA россиянка и бельгийка показывали неубедительную игру, а на заключительном турнире года первую игру и вовсе проиграли. Однако затем смогли одержать четыре победы подряд. В полуфинале они обыграли Таунсенд и Синякову, которым Кудерметова проиграла годом ранее. В финале обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани, значительно уступавшим им в классе. Историческое достижение для российского спорта Еще никому из россиянок не удавалось выигрывать Итоговый турнир в парном разряде дважды. Например, прославленному дуэту Весниной и Екатерине Макаровой, побеждавшим на турнире в 2016 году, он более не покорился. Многие не воспринимают парные турниры всерьез, потому что нагрузка на игроков там меньше, можно играть до солидного по спортивным меркам возраста. В женском теннисе многие одиночницы после 35 лет переходили в пары, чтобы продолжить карьеру. Для Кудерметовой и Мертенс одиночные турниры пока в приоритете, однако там столь выдающихся результатов добиться им пока не удалось.

