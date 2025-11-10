Герелло исполнит "Вечернюю песню" после матча сборных России и Перу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Василий Герелло исполнит композицию "Вечерняя песня" после товарищеского матча сборных России и Перу по футболу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза.

Матч пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнется в 20:00 мск.

"Вечерняя песня" в исполнении Василия Герелло завершит футбольный вечер на "Газпром Арене" 12 ноября. Солист большого театра исполнит легендарное произведение после завершения товарищеского матча Россия - Перу", - сообщили в департаменте.