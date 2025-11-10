Футболисты сборной России почтят память защитников блокадного Ленинграда

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной России в полном составе посетят Пискаревское мемориальное кладбище 11 ноября. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Футболисты и тренеры почтят память защитников блокадного Ленинграда и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, посетят музейную экспозицию. В состав делегации также войдут бывшие игроки национальной команды, амбассадоры РФС Павел Погребняк, Алексей Игонин, Игорь Семшов, Денис Глушаков, Руслан Пименов и Ари", - сообщили в департаменте.

"В этом году во всех городах, где выступает наша национальная команда, РФС проводит серию мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы и сохранению исторической памяти, - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. - Блокадный Ленинград является главным символом чудовищных страданий и несгибаемой силы воли нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Поэтому накануне встречи с командой Перу сборная России в полном составе посетит мемориал Пискаревского кладбища и почтит память героев-ленинградцев".

Матч сборных России и Перу пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" и начнется в 20:00 мск.

РФС в честь 80-летия Победы в этом году проводит программу "Одна на всех: команда, Родина, Победа!", которая включает в себя мемориальные и просветительские мероприятия с участием национальной сборной и футбольных клубов. Посещение Пискаревского мемориального кладбища станет одним из них.