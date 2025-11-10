Покровская покинула пост тренера сборной России по синхронному плаванию

Ее сменит Светлана Ромашина

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Покровская © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Самая титулованная синхронистка в истории Светлана Ромашина сменит Татьяну Покровскую на посту главного тренера сборной России по синхронному плаванию, возглавлявшую ее последние 27 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Покровской 75 лет. Она занимала пост главного тренера сборной России с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.

"Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе - советника председателя ФВВСР", - говорится в сообщении.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Россиянка семь раз побеждала на Олимпийских играх, 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 - победительницей чемпионатов Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009-2012 и в 2015-2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013-2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе. В мае 2025 года Колесниченко взяла паузу в карьере из-за декрета.