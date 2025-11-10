Свищев: трансгендеры должны участвовать в отдельных соревнованиях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Трансгендерные спортсмены должны участвовать в отдельных соревнованиях, а не наравне с другими атлетами. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

"Трансгендеры должны участвовать в отдельных соревнованиях, - сказал Свищев. - Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы - это не место для подобных экспериментов. Там спортсмены участвуют на равных условиях. Я изначально был против допуска трансгендеров к соревнованиям, поэтому решение МОК выглядит логичным и адекватным".

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

На летней Олимпиаде в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике выступила новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки.