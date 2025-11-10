Кафанов подчеркнул, что Хайкин всегда хотел играть за сборную России

Ранее появилась информация, что голкипер отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии

Никита Хайкин © Srdjan Stevanovic/ Getty Images

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Вратарь норвежского "Будё-Глимт" Никита Хайкин всегда хотел выступать за сборную России. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии.

"Спортивное гражданство" термина не существует. Пока у него гражданство российское. Он сказал, что вообще не понимает, откуда идут разговоры, потому что особенная процедура для получения норвежского паспорта, это долгий процесс. Он всегда хотел выступать за сборную России", - сказал Кафанов.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За норвежский "Будё-Глимт" вратарь выступает с 2019 года и является четырехкратным чемпионом страны. Ранее Хайкин играл за израильские клубы "Бней-Иегуда" и "Хапоэль" из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский "Бристоль Сити", но не провел ни одного матча, после чего вернулся в "Будё-Глимт".