Тренер молодежной сборной не обсуждал с Ульви Бабаевым вопрос гражданства

Ульви Бабаев (в центре) © Михаил Синицын/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров не знал, что полузащитник московского "Динамо" Ульви Бабаев может сменить гражданство. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее портал ReportAz сообщил, что Бабаев может сменить гражданство на азербайджанское.

"Не обсуждал и не знал, что может сменить. Мы его пригласили по спортивным причинам, [главный тренер] Валерий Георгиевич Карпин в "Динамо" ему доверяет", - сказал Шабаров.

В ноябре молодежная сборная России сыграет в турнире с командами Киргизии, Ирана и Бахрейна до 23 лет. Турнир состоится в Киргизии.

"Хорошая возможность, давно не играли турниры, в основном матчи. Обрадовались, что будет возможность. Думаю, что футболистам так тоже интереснее", - ответил Шабаров.