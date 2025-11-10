Российские самбисты вернулись в Москву после успешного ЧМ

Российские спортсмены завоевали 21 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей и заняли первое место в общем зачете

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские самбисты вернулись в Москву после успешного выступления на чемпионате мира в Бишкеке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В аэропорту Шереметьево победителей и призеров турнира встречали родные, одноклубники и представители федерации с цветами, шарами и клубными флагами.

Российские спортсмены завоевали 21 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей по итогам чемпионата мира по самбо в Бишкеке. Российская команда заняла первое место в общем зачете. На втором месте команда Казахстана (2-2-8), на третьем - сборная Киргизии (2-1-2).

Чемпионат мира проходил с 7 по 9 ноября. Россияне выступали на турнире под флагом Международной федерации самбо.