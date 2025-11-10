Товарищеский матч сборных Литвы и Израиля пройдет в Каунасе без зрителей

Перед матчем и после него будут действовать меры повышенной безопасности

Редакция сайта ТАСС

Болельщики сборной Израиля © Marco Luzzani/ Getty Images

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч между футбольными сборными Литвы и Израиля пройдет 13 ноября в Каунасе при пустых трибунах. О решении провести его в таком формате сообщил журналистам президент Федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс.

"После встреч с представителями охранных фирм, болельщиков, муниципалитета было принято решение играть без зрителей", - сказал он.

На трибунах смогут находиться только представители официальных делегаций. Перед матчем и после него будут действовать меры повышенной безопасности.

Как отметил председатель федерации, когда велись переговоры о проведении игры сборных, была иная геополитическая ситуация. О том, что могут возникнуть какие-то проблемы, никто не подозревал. "Нам известно, что на день игры выдано разрешение на проведение пикета. Возможны инциденты с флагами, плакатами. Худая слава федерации не нужна", - сказал Станкявичюс.