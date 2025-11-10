Бывший хоккеист "Ванкувера" Кравцов вернулся в "Трактор"

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов © Петр Ковалев/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Челябинский хоккейный клуб "Трактор" подписал контракт с нападающим Виталием Кравцовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2027/28.

Летом Кравцов подписал контракт с "Ванкувером", но 4 ноября он был выставлен канадским клубом на безусловный драфт отказов. Через день контракт игрока был расторгнут.

Кравцову 25 лет, его единственным клубом в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) является "Трактор", с которым в 2025 году он дошел до финала Кубка Гагарина, в котором челябинцы со счетом 1-4 в серии уступили ярославскому "Локомотиву". В 66 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ Кравцов забросил 27 шайб и отдал 31 голевую передачу, в 19 играх плей-офф на его счету 6 шайб и 1 голевой пас. Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кравцов выступал за "Ванкувер" в сезоне-2022/23 и за "Нью-Йорк Рейнджерс" в 2021-2023 годах.