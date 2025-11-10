"Шанхай" обыграл московское "Динамо" и прервал серию из 3 поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу китайского клуба

Игроки "Шанхай Дрэгонс" © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Китайский клуб "Шанхай Дрэгонс" со счетом 4:1 одержал победу над московским "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Попугаев (5-я минута), Кевин Лабанк (15), Ник Меркли (25), Натан Сьюкез (59). У проигравших отличился Марио Паталаха (50). Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский был заменен на 25-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

"Шанхай" прервал серию из трех поражений и располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 28 очков после 24 встреч. "Динамо" занимает пятое место за Западе. В активе клуба 31 очко в 24 играх.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом" 13 ноября. "Шанхай" в гостях сыграет с "Сочи" 15 ноября.