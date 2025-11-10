У Жамнова нет полной информации о будущем Морозова в "Спартаке"

Дисквалификация нападающего закончилась 14 октября, его контракт с клубом был приостановлен

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Спартака" Иван Морозов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов не владеет полной информацией о будущем нападающего Ивана Морозова в команде. Об этом он рассказал журналистам.

16 сентября "Спартак" сообщил, что на основании официального уведомления, полученного от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в пробе Морозова было выявлено запрещенное вещество. Контракт игрока с клубом был приостановлен. Позднее Морозов сообщил, что в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. 2 ноября стало известно, что РУСАДА сократило срок отстранения Морозова с четырех лет до одного месяца. Его дисквалификация закончилась 14 октября.

Читайте также

Глава КХЛ считает, что "Спартак" не виноват в допинговой истории Морозова

"По будущему Морозова у меня пока нет полной информации. Как только она появится, то я дам ответ", - сказал Жамнов.

"Спартак" в понедельник обыграл в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" со счетом 6:3. "У команды была адекватная реакция на ход игры, исчезли эмоции. В игре с "Локомотивом" они сказывались: два рикошета, голы, и ребята поникли. Чуть подкорректировали моменты в рекламной паузе, и это сработало", - отметил он.

Главный тренер "Спартака" рассказал, когда вернутся нападающие Павел Порядин и Герман Рубцов. "Порядин через день-два приступит к тренировкам в общей группе, Рубцов - в течение недели. Пока оба работают по индивидуальной программе, поэтому с "Локомотивом" оба не сыграют", - пояснил он.

В следующем матче "Спартак" примет ярославский "Локомотив" 12 ноября.