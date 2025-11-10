Мальцев рассказал, почему в матче с "Сибирью" не сделал хет-трик

Нападающий отдал передачу Никите Коростелеву, который установил окончательный результат

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему "Спартака" Михаилу Мальцеву было сложно забить в пустые ворота и оформить хет-трик в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Сибирью", поэтому он отдал голевой пас. Об этом Мальцев рассказал ТАСС.

"Спартак" обыграл "Сибирь" дома со счетом 6:3. В ситуации с шестым голом Мальцев отдал передачу Никите Коростелеву, который установил окончательный результат.

"Я бы не забил в той ситуации: передо мной было два человека, если бы только мне шайбу вернули. Но я не жаловался, что не вернули, - сказал Мальцев. - Мысль о хет-трике была, у меня всего один в прошлом сезоне, пока игра идет, нужно еще забивать".

"Во втором периоде чуть получше пятеркой задвигались, разбежались, и пошло все по накатанной. В атаке поиграли, отрабатывали, во втором периоде много менялись. Почувствовали атаку, думаю, это поможет нам", - прокомментировал он игру.

В следующем матче "Спартак" 12 ноября примет обладателя Кубка Гагарина "Локомотив", которому москвичи 6 ноября в Ярославле уступили со счетом 2:5. "Локомотив" долго не играл, им надо было разыграться, а у нас последний матч был на выезде. С "Сочи" потратили много сил. Допустили детские ошибки, не было дисциплины", - сказал Мальцев.