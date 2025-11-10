Россияне завоевали 38 золотых медалей на юниорском ЧЕ по боксу

Все российские команды заняли первые общекомандные места

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Российские боксеры завоевали 38 золотых медалей на завершившемся чемпионате Европы по боксу среди юниоров. Турнир прошел в Ереване. Все российские команды - юниоров и юниорок 17-18 и 19-22 лет - заняли первые общекомандные места.

Среди юниоров 17-18 лет чемпионами Европы стали Рамазан Джамиев (весовая категория до 48 кг), Тимурбек Мамадалиев (до 51 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Кирилл Шинкарь (до 71 кг), Прохор Старцев (до 80 кг), Руслан Шихмамбетов (до 86 кг), Кирилл Лукьянов (до 92 кг) и Ренат Гасанов (свыше 92 кг). Серебряным призером стал Арсений Жильцов (до 54 кг), бронзовым - Иван Добрынин (до 57 кг). У юниорок в аналогичном возрасте победы одержали Полина Лунина (до 48 кг), Снежана Кузнецова (до 50 кг), Ксения Цымбалюк (до 52 кг), Кристина Борисенко (до 54 кг), Анастасия Таратынова (до 57 кг), Софья Молчанова (до 60 кг), Арина Варсанян (до 63 кг), Диана Цыбулкина (до 66 кг), Влада Кулешова (до 70 кг), Ирина Федотова (до 75 кг), София Фомина (до 81 кг) и Самира Итониева (свыше 81 кг).

В возрастной категории 19-22 лет победили: Мушег Баяндурян (до 48 кг), Евгений Жоров (до 51 кг), Андрей Осипян (до 54 кг), Юрий Аветян (до 57 кг), Хамзат Матиев (до 60 кг), Худобахш Авджамилов до (67 кг), Алексей Гуков (до 75 кг), Аким Павлюков (до 86 кг), Владимир Ермаков (до 92 кг), Алвани Юсупов (свыше 92 кг). Серебро у Егора Козорезова (до 63,5 кг), Изновра Зайпулаева (до 71 кг) и Михаила Усова (до 80 кг). У юниорок в аналогичном возрасте чемпионками стали Лия Патлай (до 48 кг), Ульяна Савро (до 52 кг), Софья Кулаева (до 57 кг), Алина Пушкарь (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анжелика Арутюнян (до 75 кг), Анастасия Демурчян (до 81 кг), Мария Кучманова (свыше 81 кг). Серебряными призерами стали Арина Вострикова (до 50 кг), Дарья Пантелеева (до 54 кг), Анастасия Алексеева (до 60 кг).

Турнир проходил с 1 по 10 ноября. Российские спортсмены выступали под флагом страны.