Дубль Панарина помог "Рейнджерс" одержать первую домашнюю победу в сезоне

Команда победила "Нэшвилл" со счетом 6:3

Нападающие "Нью-Йорк Рейнджерс" Алекси Лафреньер и Артемий Панарин © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной, в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Рейнджерс". Панарин отличился на 28-й и 54-й минутах. В составе победителей голы также забили Мика Зибанежад (11), Владислав Гавриков (19), Алекси Лафреньер (28) и Уилл Кайлли (40). У проигравших хет-трик сделал Мэттью Вуд (17, 53, 60).

Гавриков также записал на свой счет результативный пас в эпизоде с первым голом. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.

Для "Рейнджерс" это первая победа на домашнем льду с начала регулярного чемпионата. До этого команда в родных стенах потерпела семь поражений. При этом в гостевых играх клуб из Нью-Йорка одержал семь побед из девяти возможных.

"Рейнджерс" занимают 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 18 очков в 17 матчах. "Нэшвилл" располагается на 7-й позиции Центрального дивизиона с 14 очками после 18 игр. В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 13 ноября по московскому времени сыграют в гостях против "Тампы", "Нэшвилл" днем позднее примет "Питтсбург".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде победил "Нью-Джерси" (3:2 ОТ). Ворота гостей защищал россиянин Илья Сорокин, совершивший 33 сейва.