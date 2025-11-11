Капитан "Челябинска" считает, что с "Трактором" нет соперничества за фанатов

Александр Жиров отметил, что болельщики ходят на обе команды

Александр Жиров © Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Челябинск" и хоккейный "Трактор" не ведут конкуренции за болельщиков, поскольку на обе команды собирается полный стадион. Такое мнение ТАСС высказал капитал футбольной команды, защитник Александр Жиров.

По итогам сезона-2024/25 "Челябинск" впервые за более чем 30 лет вышел во второй по силе дивизион и сейчас занимает 7-е место в таблице Лиги Пари (Первой лиги), имея 28 очков в активе после 18 матчей.

"Никакой конкуренции с "Трактором", конечно, нет, и на нас, и на "Трактор" ходит полный стадион, и это, наоборот, хорошо, когда в городе есть две хорошие команды и люди могут сходить и на хоккей, и на футбол - это только плюс для города, его развития и спорта в целом. Если вы посмотрите на наши домашние матчи, то стадион, если не брать трибуну, требующую реконструкции, заполнен битком, те места, которые можно занять на данный момент, полностью болельщики занимают. Армия болельщиков приехала поддержать нас в Екатеринбург [на матч с "Уралом"], то есть они любят команду, и мы стараемся и играем для них", - сказал Жиров.

Футболист также рассказал о различиях вторых дивизионов России и Германии, где он выступал за "Зандхаузен" с 2018 по 2023 год. "Во-первых, разница в качестве полей, там все поля натуральные, а во-вторых - в логистике, приходится меньше ездить и тратить меньше времени на восстановление. Культура боления в Германии чуть лучше развита, чем у нас, там много команд с историей. Если посмотреть на последние чемпионаты мира и Европы, много футболистов из второй Бундеслиги вызывалось, то есть уровень высокий очень, качество футбола и игроков там выше, чем в нашей Первой лиге", - поделился Жиров.

Жирову 34 года, в Российской премьер-лиге он выступал за калининградскую "Балтику", грозненский "Ахмат" и другие команды. Два раза вызывался в национальную сборную России.