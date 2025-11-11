Карпин: решение в водном поло не приблизило допуск футболистов

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Решение о допуске сборной России по водному поло не приблизило аналогичное для футбольной команды. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

4 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что сборная России сможет принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года. World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в командном виде спорта.

"Пока я думаю, что допуск сборной России по футболу не стал ближе из-за этого. Дай Бог, если допустили, значит, есть прогресс. До этого же не допускали", - сказал Карпин.

Российские футболисты с февраля 2022 года отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.