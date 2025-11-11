Чесноков считает, что россияне сыграют на Итоговом турнире ATP в следующем году

Российские теннисисты не принимают участия в соревнованиях впервые с 2018 года

Андрей Чесноков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены сыграют на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в следующем году. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

На Итоговом турнире ATP играют лучшие восемь игроков сезона. Лучшим из россиян в рейтинге стал Даниил Медведев, занявший 13-е место. Российские теннисисты не принимают участия в соревнованиях впервые с 2018 года.

"Очень жалко, что в этом году наших ребят нет на Итоговом. В конце сезона Даниил Медведев нащупал свою игру, однако это было слишком поздно для попадания в восьмерку. Раньше и Андрей Рублев играл на этом турнире, может быть, он и Карен Хачанов тоже поборются. В отдельные моменты сезона они показывали солидный теннис, но им не хватило стабильности. Думаю, в следующем году мы увидим кого-то из россиян", - сказал Чесноков.

Итоговый турнир ATP проходит с 10 по 16 ноября в Турине. Россияне дважды выигрывали эти соревнования. В 2009 году победу одержал Николай Давыденко, в 2020-м победителем стал Медведев.