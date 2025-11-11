"Ожидания уверенной игры и победы". Семшов - о матче сборных России и Перу

Встреча пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 12 ноября

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной России © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты превосходят по классу команду Перу, поэтому стоит ожидать положительного результата. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов.

Матч сборных России и Перу пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало - 20:00 мск. Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), в нем россияне занимают 30-е место, перуанцы - 49-е. Команды ни разу не играли в истории российского футбола. Однако сборная СССР провела три матча с командой Перу, на счету отечественных футболистов две победы, одна встреча завершилась вничью. Последняя игра прошла 19 апреля 1972 года (2:0). Погода в момент матча составит +6 градусов, однако газон "Газпром-Арены" будет прикрывать крыша.

Читайте также

Баринов и Сильянов не сыграют за сборную России в ноябре из-за повреждений

Российский футбольный союз подготовил программу для болельщиков. Гимн России исполнит Татьяна Куртукова. Также группа "Смысловые галлюцинации" исполнит песню "Вечно молодой", группа "Комната культуры" - "Поезда", народный артист РФ Василий Герелло - "Вечернюю песню".

Уровень сборной Перу

Не так много известно о сборной Перу, за исключением того, что там играл Фарфан из "Локомотива". В своей группе в отборе на чемпионат мира сборная Перу заняла девятое место, потеряв шансы на выход в финальную часть турнира. Сейчас команда наверняка готовится к следующему отбору, поэтому полагаю, что состав будет меняться, будут новые футболисты, которые займут место на следующий отбор и Кубок Америки. Не думаю, что нужно отталкиваться от игры соперника, да, это бывший участник чемпионата мира, поэтому команда хорошая. Нужно понимать, что мы играем дома, нужно побеждать, в данной ситуации мы сильнее перуанцев.

Командные действия во главе

Я бы не сказал, что буду следить за кем-то индивидуально из нашей сборной. Больше интересно посмотреть на командные действия. Я так понимаю, что вызвано большое количество футболистов, соответственно, будут два разных состава на матчи с командами Перу и Чили в ноябре. Почти все российские футболисты у нас видны, играют у нас, мы их всех прекрасно знаем. Хотелось бы их посмотреть на более серьезном уровне. Будем болеть за нашу команду.

Болельщики придут

Российский футбольный союз делает много всего, чтобы болельщики шли на стадион во время матчей сборной России. Ребята на футбольном поле делают все, чтобы болельщик был доволен, уходя со стадиона. Я думаю, что эти два компонента должны слиться. Надеюсь и верю, что стадион "Газпром-Арена" будет заполнен максимально. А наши футболисты забьют несколько мячей, чтобы порадовать болельщиков классной и результативной игрой.

Ожидать победы

Я думаю, что уверенная победа может быть и со счетом 1:0, если ты будешь полностью контролировать ход игры. Хотим победы, ждем ее. Я жду преимущество от нашей команды в игре. Но это все равно латиноамериканская сборная, наверняка все хорошо обращаются с мячом. Для перуанцев это ярмарка, показать себя для перехода в европейский чемпионат.