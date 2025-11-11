СП предложила ограничить постройку спортплощадок в местах со сложным климатом

По оценке Счетной палаты, построенные спортивные объекты на полную мощность не загружены

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Счетная палата РФ направила информационное письмо в кабмин, предложив установить ограничения на строительство открытых спортплощадок в регионах со сложными климатическими условиями. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ "Проверка эффективности расходования бюджетных средств, направленных в 2023-2025 годах на развитие спортивной инфраструктуры, разработку и содержание государственных информационных ресурсов в сфере физической культуры и спорта".

По оценке Счетной палаты, построенные спортивные объекты на полную мощность не загружены, а Единая цифровая платформа в сфере спорта на данный момент полноценно не функционирует.

В частности, проверка показала, что большинство введенных в 2022-2024 годах спортобъектов (68,4%) имеют низкую загруженность (от 1,5 до 48,6%). Часть открытых "умных" площадок создана в регионах со сложными климатическими условиями. Более того, около 20% капитальных спортобъектов были построены с несоблюдением сроков. Также установлено, что стоимость строительства аналогичных объектов в различных регионах отличается до 3,1 раза.

Также Счетная палата установила, что использование бюджетных средств, направленных регионам на создание спортивных объектов, осуществлялось с нарушениями законодательства и условий соглашений о предоставлении субсидий. При этом три региона, не выполнившие условия соглашений, с 2023 года не вернули в доход федерального бюджета 256,1 млн рублей.

В отчете утверждается, что Единая цифровая платформа пока не решила задачу повышения достоверности данных о доле граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, и уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями. Проверка также выявила признаки завышения стоимости ее создания: задвоение отдельных работ в госконтрактах на техподдержку и развитие системы; нереалистичные сроки выполнения работ по субподрядному договору на разработку программного обеспечения.

Счетная палата предложила учитывать при планировании объектов спортивной инфраструктуры их фактическое наличие в регионах, а также обеспечить принятие нормативных правовых актов, необходимых для функционирования Единой цифровой платформы "Физическая культура и спорт".