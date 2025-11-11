Минимальный бюджет клубов РФ по бенди составляет от 100 до 150 млн рублей

Директор ФХМР Сергей Мяус отметил, что без участия властей вопрос финансирования клубов пока не решить

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Минимальный бюджет клубов Суперлиги по хоккею с мячом варьируется от 100 до 150 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус.

В предстоящем чемпионате России выступят 12 клубов.

"Минимальный бюджет [клубов] сегодня - 100-150 млн рублей. На еще меньшие деньги выживают "Саяны" и "Волга", - сказал Мяус. - Если брать зарплаты хоккея с шайбой, то два игрока "Ак Барса" условно стоят больше, чем клуб Суперлиги. И получается, что без участия властей на сегодня вопрос финансирования пока неразрешим".