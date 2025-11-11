В ФХМР рассказали, как нужно реформировать чемпионат по бенди

Представитель федерации Сергей Мяус отметил, что нужно усиливать медиасопровождение и повышать количество доморощенных игроков

Редакция сайта ТАСС

Сергей Мяус © Данил Айкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Для повышения популярности хоккея с мячом нельзя экономить на медиасопровождении. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус.

Очередной чемпионат России начнется 12 ноября.

"Мы живем в реалиях, когда экономить на медиа просто самоубийство. Да, ФХМР заключила трехлетний контракт с "Триколором", получила какие-то цифры после финала Кубка России в Москве, но русскому хоккею нужен выход на качественно иной уровень освещения и сопровождения - он это заслужил! - сказал Мяус. - Нам нужны студии по итогам туров, нужны истории об игроках и тренерах, нужны качественные трансляции по ТВ. Необходимо привлекать новую генерацию болельщиков через язык, который они понимают, - те же соцсети. Да, на это нужны деньги, нужно платить тому же "Матч ТВ", договариваться, но для этого надо шевелиться, федерации изыскивать ресурсы. Кроме этого, зная по своему опыту, в каждом региональном спортивном министерстве существуют госзадания, и если в них включить задачу показывать хоккей с мячом по телевидению, то его будут показывать".

Мяус предложил с предстоящего сезона ограничить количество переходов до двух игроков для каждого клуба.

"Второе предложение: с сезона-2026/27 обязать клубы Суперлиги включать в состав на матч не менее двух доморощенных игроков 18-21 года из местной школы. Не перекупленных из другого региона, а своих. Сюда же - предложение по ограничению переходов в межсезонье, на исполкоме был озвучен вариант - до двух. Для чего? Для того чтобы в этот непростой период для страны, когда сокращаются бюджеты на спорт, клубы генерировали своих. Посмотрите, этим летом "СКА - Уральский Трубник" из Первоуральска пригласил 15 новичков, "Динамо" - 10. А так мы поддержим команды с финансовыми проблемами и те регионы, где растят своих, игроков не смогут перекупить или отнять. Если на какой-то период ограничить трансферы, то молодежь получит шанс быстрее прогрессировать с теми же Евгением Дергаевым и Максимом Анциферовым, как в "Воднике". В свое время Сергей Ломанов - старший искусственно оставлял в "Енисее" опытных игроков под 40 лет, чтобы рядом с ними заиграли Иван Максимов и Сергей Ломанов - младший. В любой команде должно быть три поколения игроков - старшее, среднее и младшее, и тогда ее рост обеспечен", - пояснил он.

"Еще раз подчеркну: такой пункт в регламенте не навечно, лишь на время, когда хоккей с мячом - да и спорт в целом - должен уметь жить по средствам. Возможно, придется даже вынести на обсуждение вопрос потолка зарплат в Суперлиге, потому что такие перекосы, как сейчас, непозволительны. Наша задача - сделать лигу максимально конкурентоспособной, тогда и крупные компании обратят внимание на русский хоккей", - добавил он.