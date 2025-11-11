Дегтярев: Россия гордится введенным в Зал хоккейной славы Могильным

Министр спорта назвал олимпийского чемпиона одним из самых выдающихся нападающих в истории отечественного и мирового хоккея

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия испытывает гордость за олимпийского чемпиона, победителя чемпионата мира и обладателя Кубка Стэнли Александра Могильного, который был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом Дегтярев заявил в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония, на которой Могильного включили в Зал хоккейной славы, прошла в ночь на вторник по московскому времени. Он входил в число номинантов на попадание в него с 2009 года.

"Россиянин - один из самых выдающихся нападающих в истории отечественного и мирового хоккея - введен в Зал хоккейной славы в Торонто, - написал Дегтярев. - Поздравляю Александра Могильного и всех болельщиков хоккея с этим признанием. В мировом хоккее Александр Могильный выиграл все. В 2023 году в бытность губернатором Хабаровского края назначил Александра Геннадьевича почетным президентом "Амура", мы вместе развивали этот вид спорта на Дальнем Востоке: Александр Могильный родился и начинал заниматься хоккеем в Хабаровске и в итоге покорил мировой олимп. Гордимся".

Могильному 56 лет. Он является олимпийским чемпионом (1988), чемпионом мира (1989) и обладателем Кубка Стэнли (2000). В Национальной хоккейной лиге выступал за "Баффало", "Ванкувер", "Нью-Джерси" и "Торонто". В составе московского ЦСКА он стал трехкратным чемпионом СССР.

В прошлом году в Зал славы был введен Павел Дацюк. Из отечественных хоккеистов туда ранее вошли Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек, в числе которых Ларионов. Туда могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других людей, принимающих участие в развитии хоккея.