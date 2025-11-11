Свищев считает, что включение в "Миротворец" ни на кого не производит эффекта

По мнению депутата Госдумы, таким образом украинцы пытаются дискредитировать российских спортсменов

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель председателя Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Включение российских спортсменов в базу "Миротворца" уже ни на кого не производит впечатления. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в базу были включены Полина Князева, Алексей Лаптев, Алексей Ефимов, Иван Посашков, Даниил Кулешов, Анастасия Цыганова и Ростислав Гайтюкевич.

"Они таким образом хотят попытаться дискредитировать наших спортсменов, - сказал Свищев. - Но все это - настоящая фикция и страшилки непонятно для кого. Уже давно эти базы не производят ни на кого никакого впечатления. Можно только с улыбкой на это реагировать. Такое ощущение, что туда просто копируются фамилии из спортивных протоколов. Другое дело - публикация телефонных номеров и прочих данных. Это уже ни в какие ворота".

В базе опубликованы телефонные номера спортсменов. Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.