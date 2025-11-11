Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин

Ему было 88 лет

Юрий Сисикин, 1960 год © Виктор Кошевой/ ТАСС

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, пятикратный чемпион мира по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин умер на 89-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

"Сегодня ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и РСФСР, обладатель Кубков Европы и СССР, член Зала славы Международной федерации фехтования Юрий Федорович Сисикин", - отмечается в сообщении.

Соболезнования родным и близким Сисикина выразил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "Юрий Федорович Сисикин - прославленный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, гордость саратовского спорта. Он был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью "За выдающееся спортивное достижение", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что после завершения спортивной карьеры Юрий Сисикин работал тренером и директором школы по фехтованию, имел квалификацию судьи международной категории, судил Олимпийские игры и первенства мира.

"Он по праву был признан лучшим спортсменом Саратовской области ХХ века. Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаю соболезнования родным и близким Юрия Федоровича и разделяю их утрату", - отметил Бусаргин.

Сисикин работал в качестве судьи на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов, а также на 12 мировых первенствах. В 2007 году он был введен в Зал фехтовальной славы России.