Америка, Испания и Лига чемпионов. Где играют наши футболисты, о которых так мало говорят?

У российского футбола не слишком большое представительство в престижных иностранных чемпионатах, но есть и звезды — Александр Головин ("Монако"), Матвей Сафонов (ПСЖ), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад") и другие. Также есть наши спортсмены, которые еще не успели раскрыться, но постоянно доказывают, что достойны большего внимания со стороны российских болельщиков

Никита Иосифов

Иосифов — воспитанник академий "Спартака" и "Локомотива". После успешного отрезка во второй команде железнодорожников он начал попадать в заявку основы. Летом 2021 года Иосифову удалось перебраться в европейский чемпионат — молодого полузащитника подписал испанский "Вильярреал".

Правда, в течение двух лет он сыграл всего один матч за основную команду, хотя и постоянно выступал за фарм-клуб топа Ла Лиги в Сегунде — втором дивизионе Испании. В 2023 году он покинул "Вильярреал" и перешел в "Мирандес", но провел там не самые успешные полгода и перебрался в "Картахену" из третьей по значимости лиги страны. ​

Летом 2024 году полузащитник перезапустил карьеру в Словении, присоединившись к клубу "Целе", где быстро стал одним из ключевых игроков, выиграв с командой чемпионат и кубок страны. В этом сезоне он уже отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Его выступления привлекают внимание крупных европейских и российских клубов — игроком интересуются "Болонья" и "Спартак". Сам Иосифов сейчас предпочитает дальнейшее развитие именно за рубежом. ​

​​​​​​Шапи Сулейманов

Воспитанник "Краснодара" хорошо себя показывал на протяжении нескольких сезонов в РПЛ и зарекомендовал себя на уровне молодежных сборных России. В еврокубках нападающий тоже неоднократно отмечался важными мячами — осенью 2020 года его гол со штрафного в матче Лиги чемпионов с "Севильей" был признан лучшим в туре еврокубка.

В сезоне-2021/2022 он решил попробовать себя в иностранных чемпионатах. Сначала был переход в турецкий "Гиресунспор", а затем — в "Хапоэль", Беэр-Шева. В Израиле быстро адаптировался, хорошо себя показывал, забивал голы как в чемпионате, так и в еврокубках.

Последней арендой из "Краснодара" стал переход в 2023 году в "Арис" — после успешного сезона в Греции клуб его выкупил. Всего за команду Шапи провел 51 матч, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Успехи в Европе позволили Сулейманову в начале 2025 года перейти в лигу к Алексею Миранчуку — его приобрел американский "Спортинг Канзас-Сити", где он уже успел себя показать, хотя и не смог помочь своей команде пробиться в плей-офф МЛС.

​​​​​​Даниил Худяков

Воспитанник московского "Локомотива", который показал себя еще осенью 2021 года. Тогда Худяков вышел в стартовом составе в матче Лиги Европы с "Лацио", побив рекорд Игоря Акинфеева и став самым молодым российским вратарем, выходившим на поле в еврокубках. Ему удалось стать игроком обоймы в "Локомотиве" и выйти в течение сезонов 2021/2022 и 2022/2023 годов в 26 матчах РПЛ.

Но после прихода в клуб Ильи Лантратова из "Химок" Худяков плотно "присел на лавку". В 2024 году истек его контракт с железнодорожниками, и он принял решение попробовать себя в европейском чемпионате. Летом того же года он подписал долгосрочное соглашение с австрийским "Штурмом", чемпионом Австрии и участником Лиги чемпионов. ​

Первый сезон в Европе прошел непросто: Худяков провел всего два матча в чемпионате и два — в Лиге чемпионов. Не везет ему и с травмами — в июле 2025 года он повредил запястье, упав с велосипеда, но уже вернулся к тренировкам и набирает форму, выступая за вторую команду.

Егор Пруцев

Воспитанник краснодарского футбола, младший брат футболиста "Спартака", выступающего в аренде за "Локомотив", Данила Пруцева, в 2019 году стал игроком молодежной команды "Сочи". С 2020 по 2022 год он играл в клубах Первой лиги — в "Текстильщике" и "Нефтехимике".

Но в 2022 году Егор перешел в "Црвену Звезду". Весной 2023-го Пруцев получил сербский паспорт для облегчения адаптации внутри чемпионата — там действует довольно жесткий лимит на легионеров. Но за календарный год он не смог закрепиться в стартовом составе гранда и для увеличения игровой практики был отправлен в аренду в "Целе", где успел пересечься с Иосифовым. Он сразу стал основным полузащитником и обратил на себя внимание европейских клубов. ​

В 2023 году появлялись сообщения об интересе со стороны итальянских и швейцарских клубов, а осенью 2025-го появились предметные предложения со стороны команд РПЛ. Сейчас футболист выступает на правах аренды за сербский "ОФК Белград" и нацелен на продолжение карьеры исключительно в зарубежных турнирах — возвращение в Россию он не рассматривает. ​

Егор Сорокин

Воспитаннику петербургского и казанского футбола уже 30 лет, и даже после неудачных эпизодов в его карьере он смог удивить фанатов игры. В 2014 году Сорокин перешел в "Рубин" — только в одном сезоне футболист часто выходил на поле за клуб, а потом несколько лет скитался по арендам. В 2019-м Сорокин перебрался в "Краснодар", где стал игроком замены, а через четыре года Егор вернулся в "Рубин" и за весь сезон-2023/2024 не сыграл ни одного матча в РПЛ.

В 2024 году он перешел в казахстанский "Елимай", а потом быстро перебрался в один из топов страны — "Кайрат". В первый же сезон Егор сыграл ключевую роль в историческом выходе клуба в групповой этап Лиги чемпионов, отличившись хладнокровием, реализовав решающий пенальти в драматической серии в отборочном матче еврокубка против "Селтика".

Сорокин согласен, что уровень чемпионата России выше казахстанского, но эмоции от еврокубков, особенно на многолюдных стадионах Лиги чемпионов, для него имеют огромное значение. "Испытываю как гордость, так и ответственность. Я один из немногих россиян, кто сыграет в ЛЧ после бана наших клубов", — говорил Егор.

Даниил Хмелевской