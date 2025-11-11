Вратарь ПСЖ Сафонов принял участие в тренировке сборной России

Голкипер прибыл в расположение национальной команды во вторник

Редакция сайта ТАСС

© Роман Шлуинский/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов провел тренировку в составе сборной России перед товарищеским матчем с командой Перу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сафонов прибыл в расположение национальной команды во вторник. Всего в занятии приняли участие 28 футболистов. Ранее стало известно, что игроки московского "Локомотива" Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропустят сбор из-за повреждений.

Матч между сборными России и Перу пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало - 20:00 мск. Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), в нем россияне занимают 30-е место, перуанцы - 49-е.