Биатлонистка Вирер завершит карьеру после сезона-2025/26

35-летняя спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр

Редакция сайта ТАСС

Доротея Вирер © Alexander Hassenstein/ Getty Images

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер завершит карьеру после сезона-2025/26. Об этом Вирер сообщила порталу Chiemgau 24.

"Я хочу выложиться на полную в последний раз. Это, безусловно, будет очень волнительно", - сказала Вирер.

Вирер 35 лет, она является четырехкратной чемпионкой мира. Спортсменка выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в спринтерской гонке, на Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане она становилась бронзовым призером в смешанной эстафете. Вирер является двукратной обладательницей Большого хрустального глобуса.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.