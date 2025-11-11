FIDE подала жалобу на Крамника в комиссию по этике

Решение было принято из-за обвинений гроссмейстера в адрес Дэниэла Народицкого и Давида Навары

Редакция сайта ТАСС

Владимир Крамник © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) подала жалобу на российского гроссмейстера Владимира Крамника в комиссию FIDE по этике и дисциплине из-за заявлений в адрес американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Отмечается, что решение о подаче жалобы было принято из-за обвинений, которые Крамник публично высказывал в адрес Народицкого, скончавшегося 20 октября, и чешского шахматиста Давида Навары. В заявлении FIDE говорится, что организация привела примеры заявлений, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

20 октября FIDE сообщила о смерти Народицкого на 30-м году жизни. Причины смерти неизвестны. Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти американского шахматиста. Сам Крамник заявил, что ранее призывал общественность обратить внимание на проблемы со здоровьем у американца. В разговоре с ТАСС он заявил, что после смерти Народицкого он столкнулся с травлей в свой адрес и адрес своей семьи.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. Крамник выложил на своей странице в соцсети Х статистические данные, согласно которым Навара и ряд других шахматистов могли нарушать правила. Позднее чех заявил, что из-за обвинений со стороны россиянина у него возникли психологические проблемы, из-за которых потребовалась помощь психиатра. Он также отметил, что отправил жалобу на действия Крамника в FIDE. В июне 2025 года Крамник сообщил, что подал иск о клевете против Навары, а также порталов Chess.com и Chessdom.com.