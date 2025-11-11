Карпин подтвердил, что Сафонов сыграет за сборную России с перуанцами

Товарищеский матч пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Перу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"То, что Перу и Чили доедут до нас, роскошный максимум. Хотим посмотреть на футболистов, которые выступают в конкурентной среде. Посмотреть на себя, - сказал Карпин. - Матвей Сафонов на завтра планируется в воротах. По сборной Перу глобальных выводов делать не нужно, они сыграли только один матч с новым тренером. Поэтому какие-то стилистические моменты обсуждать неправильно. Да, техничная команда, добротные футболисты. Просто точно не будет".

Матч сборных России и Перу пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало - 20:00 мск. Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), в нем россияне занимают 30-е место, перуанцы - 49-е. 15 ноября сборная России на арене "Фишт" в Сочи сыграет с командой Чили.