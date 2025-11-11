Сборная Перу отменила пресс-конференцию перед игрой с россиянами

Причиной стало позднее прибытие перуанцев в Россию

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу отменила пресс-конференцию перед товарищеским матчем с командой России на "Газпром Арене". Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, причиной стало позднее прибытие перуанцев в Россию.

Команда Перу прибыла в Санкт-Петербург во вторник. Товарищеский матч сборных России и Перу пройдет 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.