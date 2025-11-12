Российский защитник "Бостона" Задоров подрался в матче НХЛ

В матче против "Торонто" он применил силовой прием против Остоноа Мэттьюса, после чего одноклубник американца Макс Доми заступился за капитана команды

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Бостона" Никита Задоров и нападающий "Торонто" Макс Доми © Bruce Bennett/ Getty Images

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский защитник "Бостона" Никита Задоров стал участником драки в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто".

Инициатором драки стал канадский форвард "Торонто" Макс Доми. Нападающий несколько раз пихнул Задорова клюшкой, после чего попытался нанести несколько ударов в голову россиянина, однако не сумел удержать равновесие и оказался на льду.

Ранее Задоров применил силовой прием на форварде хозяев Остоне Мэттьюсе, американец после столкновения не смог продолжить игру. Встреча завершилась победой "Бостона" со счетом 5:3.