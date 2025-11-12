Задоров объяснил грубую манеру игры в новом сезоне НХЛ

Российский защитник "Бостона" применил 65 силовых приемов в текущем сезоне

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Бостона" Никита Задоров и нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс © Bruce Bennett/ Getty Images

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Игроки "Бостона" стремятся вернуть клубу ту идентичность, которая отличала их во время финальной серии Кубка Стэнли 2011 года против "Ванкувера". Такое мнение высказал российский защитник "Бостона" Никита Задоров, комментарий которого приводит телеканал TNT.

В финале Кубка Стэнли 2011 года "Бостон" в семи матчах победил "Ванкувер", по ходу серии "Бостон" обвиняли в грязной игре из-за обилия силовых приемов. Задоров в нынешнем сезоне несколько раз применял жесткие "хиты", в том числе на защитнике "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефере и нападающем "Торонто" Остоне Мэттьюсе.

"Недавно я смотрел лучшие моменты финальной игры Кубка Стэнли 2011 года против "Ванкувера". Я посмотрел их все, и против того "Бостона" было невозможно играть, физически тяжело играть против такой команды, - сказал Задоров. - Думаю, это та идентичность, которую мы хотим вернуть. Мы просто хотим, чтобы против нас было очень трудно играть. Я выхожу и стараюсь делать свою работу, и я знаю, что мои партнеры меня поддержат".

Задорову 30 лет, он выступает за "Бостон" с июля 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, набрав 4 очка (1 шайбы + 3 передачи) и совершив 65 силовых приемов.