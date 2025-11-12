В посольстве Перу ожидают интересный матч футбольной сборной с командой России

Товарищеский матч пройдет в среду в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Посольство Перу в РФ ожидает с большим интересом товарищеский матч сборных по футболу. Об этом ТАСС рассказала третий секретарь посольства Республики Перу, ответственный за спорт, Андреа Киспе.

Матч сборных России и Перу пройдет в среду на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - 20:00 мск.

"Я думаю, что это не будет типичным футбольным международным матчем. У России есть особенные футболисты. Чемпионат мира в России был особенным моментом для нас, Россия непосредственно связана с футболом, - сказала Киспе. - Сборная Перу вернулась в Россию спустя несколько лет, мы находимся в большом предвкушении, мы знаем, что у сборной России очень сильные футболисты. Будет очень интересно посмотреть на игру, я думаю, что это будет счастливым моментом для нашей команды провести такой матч".

Сборная Перу участвовала в чемпионате мира 2018 года в России, команда не вышла в плей-офф турнира.