Борис Ротенберг - младший стал гендиректором футбольного "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Борис Ротенберг - младший © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Борис Ротенберг - младший занял пост генерального директора московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

На этом посту он сменил Владимира Леонченко.

"Совет директоров "Локомотива" выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций "Локомотива". Вместе сделаем "Локомотив" еще сильнее" - приводит издание заявление "Локомотива".

Леонченко 53 года, его назначили на пост гендиректора "Локомотива" в декабре 2020 года. Будучи профессиональным футболистом, он выступал за московский клуб и выиграл с ним бронзовые медали чемпионата России (1994). Аналогичного результата Леонченко смог добиться в столичном "Торпедо" (2000). На посту гендиректора "Локомотива" он сменил Василия Кикнадзе.

Ротенбергу 39 лет, он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2022 году. До этого на протяжении 6 лет выступал за "Локомотив", с которым выиграл чемпионат России (2018), а также кубок (2017, 2019, 2021) и суперкубок страны (2019). После завершения профессиональной карьеры работал в менеджменте "Локомотива" в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола, а позднее был назначен заместителем генерального директора клуба.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками по итогам 15 туров.