Российские болельщики победили перуанцев в футбольном матче

Встреча завершилась со счетом 6:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Болельщики сборной России обыграли со счетом 6:3 поклонников футбола из Перу в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч состоялся в манеже "Оптик" в Санкт-Петербурге. Игра прошла в формате "8 на 8" и состояла из двух таймов по 30 минут.

Товарищеская игра сборных России и Перу пройдет в среду на "Газпром-Арене" и начнется в 20:00 мск. Матч пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), россияне в нем занимают 30-е место, перуанцы - 49-е.