Акинфеев отметил, что ни одна из историй в его автобиографии не придумана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ни одна из историй в автобиографической книге вратаря футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева не придумана. Об этом на презентации книги в ТАСС рассказал Акинфеев.

Вратарь выступает за армейцев 35 лет, в его составе он стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

"Без моих партнеров я бы не смог этого сделать. Нет смысла давать интервью и увиливать от чего-то. Я понимал, что это книга будет в руках у людей. Там все честно, ни одна история не придумана, не исковеркана", - сказал Акинфеев.

"Не все истории раскрыты. Пока я действующий футболист, не все могу рассказать", - добавил он.

Акинфеев обратился к болельщикам. "Советую книгу купить, почитать и подумать своими мозгами, а не мозгами, выдернутыми из контекста. Это и про "Спартак", про уход из сборной", - пояснил он.

О нюансах работы над книгой рассказала олимпийская чемпионка, спортивный журналист Елена Вайцеховская. "Несколько недель по 2-3 часа разговоров. То, что опубликовано в книжке, - четвертая часть историй", - сказала она.