ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние неолимпийские виды спорта

Одинцов первым из россиян получил приз "Золотой ледоруб" за карьеру

Премия вручается альпинистам, карьера которых воплощает многолетнюю преданность делу, творческий подход, а также влияние на международное альпинистское сообщество
Редакция сайта ТАСС
13:25
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Российский альпинист Александр Одинцов получил премию "Золотой ледоруб" за достижения в карьере. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Премия вручается альпинистам, чья карьера воплощает многолетнюю преданность делу, творческий подход и влияние на международное альпинистское сообщество. Ее организаторами являются французский журнал Montagnes Magazine и объединение французских и иностранных альпинистов Groupe de haute montagne.

Одинцов стал первым россиянином, удостоенным премии в этой номинации. Под его руководством в период с 1995 по 2011 год было завершено девять восхождений, включая горы в Гималаях и на Памире. В прошлом году победителем в этой номинации стал испанец Жорди Короминас. 

Зимние неолимпийские виды спорта