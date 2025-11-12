Одинцов первым из россиян получил приз "Золотой ледоруб" за карьеру
Редакция сайта ТАСС
13:25
ТАСС, 12 ноября. Российский альпинист Александр Одинцов получил премию "Золотой ледоруб" за достижения в карьере. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Премия вручается альпинистам, чья карьера воплощает многолетнюю преданность делу, творческий подход и влияние на международное альпинистское сообщество. Ее организаторами являются французский журнал Montagnes Magazine и объединение французских и иностранных альпинистов Groupe de haute montagne.
Одинцов стал первым россиянином, удостоенным премии в этой номинации. Под его руководством в период с 1995 по 2011 год было завершено девять восхождений, включая горы в Гималаях и на Памире. В прошлом году победителем в этой номинации стал испанец Жорди Короминас.