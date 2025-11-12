Фигуристка Шешелева считает, что четверные прыжки в парах не за горами

Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали победителями этапа юниорского Гран-при России в Москве

Редакция сайта ТАСС

Полина Шешелева и Егор Карнаухов © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Полина Шешелева, выступающая в спортивных парах с Егором Карнауховым, считает, что в скором времени в парном катании спортсмены будут исполнять четверные прыжки. Такое мнение она высказала журналистам.

Шешелева и Карнаухов стали победителями этапа юниорского Гран-при России в Москве, набрав 190,12 балла.

"Некоторые элементы были выполнены хуже, чем в Красноярске. Отдохнем и будем работать еще больше. Можно ли назвать нас парой нового поколения? Есть разница, когда прыгали, допустим, десять лет назад тулуп и сальхов. Сейчас почти все прыгают флип и лутц, я думаю, что четверные прыжки тоже не за горами", - сказала Шешелева.

"Есть ли в планах на сезон четверной выброс? Этот вопрос больше Полине насчет выброса. Все-таки его нужно тренировать в межсезонье, так как у нас старты очень часто, особо времени нет его тренировать", - отметил Карнаухов.