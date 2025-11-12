Хоккеист "Локомотива" Радулов пропустит матч со "Спартаком"

Встреча пройдет в Москве

Нападающий "Локомотива" Александр Радулов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС. Самый ценный игрок прошлого розыгрыша Кубка Гагарина нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов пропустит матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве и начнется в 19:30 мск.

39-летний Радулов пропустит первую встречу в текущем сезоне. В 25 матчах нападающий набрал 25 (12 заброшенных шайб + 13 результативных передач) очков.

"Локомотив" набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 29 очками после 24 игр располагается на 6-й строчке в Западной конференции.