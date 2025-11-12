Головин будет капитаном сборной России в матче с перуанцами

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск

Редакция сайта ТАСС

Александр Головин © Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Перу. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды.

В основной состав сборной России также вошли Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Головин выйдет на матч с повязкой, которая посвящена городу-герою Ленинграду. На повязке изображены фото Ленинграда и надпись "Одна на всех Команда, Родина, Победа".

Встреча между сборными России и Перу пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 20:00 мск.