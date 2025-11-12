"Салават Юлаев" прервал серию СКА из трех побед в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

© Софья Сандурская/ ТАСС

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 7 267 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дин Стюарт (17-я минута) и Ильдан Газимов (32). У проигравших отличился Рокко Гримальди (7).

Первую голевую передачу в составе СКА сделал нападающий Пьеррик Дюбе. Он провел вторую встречу за команду из Санкт-Петербурга, в которую был обменян из челябинского "Трактора".

СКА прервал серию из трех побед. Команда из Санкт-Петербурга набрала 26 очков после 25 матчей и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" с 22 очками в 25 играх располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 16 ноября примет магнитогорский "Металлург". "Салават Юлаев" 17 ноября на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".