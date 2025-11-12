"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

Форвард "Спартака" Даниэль Усманов и форвард "Локомотива" Георгий Иванов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 6:3 на выезде победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 033 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Павел Красковский (11-я минута), Мартин Гернат (25, 57), Максим Шалунов (26), Никита Кирьянов (42) и Егор Сурин (60). У проигравших отличились Лукас Локхарт (8), Данил Пивчулин (18) и Андрей Миронов (28).

Первый матч в сезоне пропустил 39-летний нападающий "Локомотива" Александр Радулов. Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов не вышел на первые семь минут второго периода и отсутствовал на лавке в третьей 20-минутке.

"Локомотив" после 26 матчей набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 29 очками в 25 играх располагается на 6-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Локомотив" 15 ноября примет астанинский "Барыс". "Спартак" 14 ноября дома сыграет с череповецкой "Северсталью".