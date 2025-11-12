Футболисты сборной России продлили беспроигрышную серию до 22 матчей

Россияне сыграли с командой Перу вничью

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной России © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу после ничьей с командой Перу продлила беспроигрышную серию до 22 матчей.

Сборная России с момента отстранения провела 22-й матч, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). В этих играх у россиян 15 побед и 7 ничьих. Матчи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не вошли в рейтинг ФИФА.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года от команды Хорватии (0:1) в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре. В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Встреча против команды Перу завершилась со счетом 1:1. В ноябре россияне проведут еще один товарищеский матч, 15 ноября в Сочи они сыграют с командой Чили.